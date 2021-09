Games with Gold, ottobre 2021: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One del mese

I Games with Gold di ottobre 2021, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate, sono stati annunciati da Microsoft tramite le pagine di Xbox Wire. Si tratta di Aaero, Hover, Castlevania: Harmony of Despair e Resident Evil Code: Veronica X.

Nello specifico i giochi gratuiti di ottobre 2021 dei Games with Gold saranno disponibili nelle seguenti date:

Aaero - disponibile dal 1 al 31 ottobre

- disponibile dal 1 al 31 ottobre Hover - disponibile dal 16 ottobre al 15 novembre

- disponibile dal 16 ottobre al 15 novembre Castlevania: Harmony of Despair - disponibile dal 1 al 15 ottobre

- disponibile dal 1 al 15 ottobre Resident Evil Code: Veronica X - disponibile dal 16 al 31 ottobre

Games with Gold, i giochi gratis di ottobre 2021

Aaero, un frenetico sparatutto fantascientifico realizzato dallo studio di sviluppo indipendente 'Mad Fellows', formato da due sole persone, caratterizzato da una colonna sonora davvero avvincente, in grado di offrire un'esperienza audio-visiva assolutamente unica. Hover è un gioco di Parkour singolo e multigiocatore ad alto tasso di adrenalina ambientato in un futuristico open world. I giocatori saranno a capo di una squadra di giovani ribelli, che combattono contro le leggi anti-svago che opprimono Hover City. Equipaggiati con dotazioni ad alta tecnologia che consentono incredibili salti e velocità, vagano per la città per sabotare la propaganda, aiutare i cittadini e trovare un modo per raggiungere la Stazione Orbitale.

Castlevania: Harmony of Despair è caratterizzato dal classico scorrimento laterale 2D e raduna i cacciatori di vampiri dell'intera serie che uniscono le forze per riportare Dracula, il signore delle tenebre, al suo sonno eterno. Il gioco consente fino a sei amici di giocare insieme nella modalità storia cooperativa o di vedere chi è il miglior cacciatore di vampiri in quella Survival. Resident Evil Code: Veronica X infine ci mette nei panni di Claire Redfield, in missione in Europa alla ricerca di suo fratello. Ambientato tre mesi dopo la distruzione di Raccon City, nel survival horror di Capcom esploreremo la misteriosa Rockfort Island e dovremo difenderci da orde di zombie e altre mostruosità. In questo caso parliamo della versione rimasterizzata in HD del gioco.

Che ne pensate dei giochi gratis del Games with Gold di ottobre 2021? Fatecelo sapere nei commenti.