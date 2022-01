Take-Two: -15 % alle azioni dopo l'acquisizione di Zynga, gli investitori hanno dei dubbi

Take-Two - compagnia madre di Rockstar Games, 2K, Private Division... - ha annunciato di essere sul punto di acquisire Zynga - produttore di giochi mobile - per un valore totale di 12.7 miliardi di dollari. Il valore delle azioni della compagnia è però calato del 15% circa, mentre quello di Zynga è aumentato del 40% circa.

Come indicato da Daniel Ahmad su Twitter, Take-Two sta pagando un +64% per le azioni di Zynga, con l'obiettivo di bloccare offerte esterne. Alcuni investitori ritengono che questa cifra sia superiore al necessario e sono incerti sulla potenziale sinergia tra le due compagnie.

Red Dead Redemption 2

Ricordiamo che Take-Two ha acquisito Zynga come parte dei propri sforzi di sviluppo di giochi mobile, segmento del mercato videoludico in continua crescita. Ahmad afferma che la reazione degli investitori non è sorprendente e che questi ultimi analizzeranno attentamente il portfolio di IP di T2 e compareranno ciò che Zynga è stata in grado di creare e quali costi comporta. La domanda, secondo Ahmad, è: Zynga aggiunge valore a Take-Two, oppure dà solo accesso a una sezione di sviluppo mobile alla compagnia?

Uno dei paralleli che gli investitori faranno sarà con l'acquisizione di King da parte di Activision, che era stata presentata allo stesso modo dell'acquisizione di Zynga. A conti fatti, però, King non è mai stata in grado di integrarsi con le IP di Activision e - pur vero che Candy Crash è ancora popolare - la compagnia mobile non ha più lo stesso successo di un tempo.