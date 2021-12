Scorn: teaser trailer svela il mese d'uscita

Ebb Software ha pubblicato su Twitter un nuovo, inquietante teaser trailer di Scorn, per svelare il mese d'uscita del gioco: ottobre 2022. Purtroppo, come potete leggere, è molto più lontano di quanto si potesse inizialmente ipotizzare, considerando anche che si era parlato di un'uscita nel 2021.

Il filmato in sé non mostra nulla del gioco. È una breve panoramica su un'inquietante ambientazione dal sapore gigeriano, che si chiude sul logo del gioco sotto cui viene svelato il mese di lancio. Il messaggio di accompagnamento del filmato è altrettanto succinto: "L'incubo inizia a ottobre 2022".

Nei commenti al teaser, Ebb Software, lo studio di sviluppo di Scorn, ha risposto anche a un utente che chiedeva dettagli sulla storia. Stando a quando scritto sarà: "Misteriosa, dal gusto oscuro e trasudante di atmosfera (enfasi su trasudante) 😅"

Per il resto vi ricordiamo che Scorn è un'avventura in prima persona con elementi da sparatutto, in sviluppo da anni per PC e Xbox Series X e S. Chissà se questa volta gli sviluppatori ce la faranno a farlo arrivare nelle nostre mani.