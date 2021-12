Cosa giocherete questo weekend? Il periodo non è decisamente dei più floridi in termini di uscite, quindi la scelta non è elevatissima. Comunque sia qualcosa di buono in giro si trova, compresa una super hit che non mancherà di appassionare i possessori di PC, Xbox Series X e S e Xbox One.

Stiamo naturalmente parlando di Halo Infinite. In particolare della campagna single player, visto che quella multiplayer è disponibile già da qualche settimana. L'ultima avventura di Master Chief è ormai arrivata sul mercato, per la gioia di tutti i fan che la stavano aspettando. Dopo mesi e mesi di chiacchiere, ha dimostrato di essere ottima e di essere valsa tutto il tempo speso a specularci sopra. Si tratta di uno sparatutto in prima persona open world con una grande libertà di movimento, combattimenti dinamici e veicoli da usare. Come dirgli di no?

Le alternative non sono in realtà moltissime. Chi possiede Nintendo Switch può giocare a Dusk, uno sparatutto in prima persona vecchia scuola, sia nelle meccaniche che nel motore grafico, già disponibile da anni su PC e capace di crearsi intorno una buona comunità di appassionati. I possessori di PC, PS4 e PS5 possono lanciarsi sull'avventura Heavenly Bodies, basata completamente sulla fisica. Se volete impazzire nello spazio per far muovere i vostri astronauti, questo è il gioco che fa per voi. Infine, i possessori di PC e console Xbox possono mettere in pausa Halo Infinite per dedicarsi al gioco di carte rogue-lite Fights in Tight Spaces, finalmente uscito dall'Accesso Anticipato dopo un lunghissimo periodo di gestazione.

Per il resto non c'è davvero molto altro di interessante da segnalare. Magari potete approfittarne per sfoltire un po' il backlog. E voi, cosa giocherete questo weekend dell'11 dicembre 2021?