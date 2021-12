Fights in Tight Spaces: recensione di un rogue-lite a base di carte molto interessante

Un agente segreto entra in un bar. Al bancone ci sono tre motociclisti, ma altri arriveranno presto. L'agente viene rapidamente circondato e lo scontro inizia. Agli occhi di un osservatore casuale potrebbe però sembrare più un ballo, un insieme di pugni, calci e riposizionamenti così fluidi da dare l'impressione che sia tutto calcolato al millimetro. E in effetti è così, perché siamo noi - con tutta calma - a decidere cosa fare nella battaglia. Di cosa parliamo? Di un rogue-lite deck-building strategico e a turni: ecco la nostra recensione di Fights in tight spaces .

Carte e spazi

L'agente d Fights in tight spaces può lanciarei nemici fuori dalla mappa

Fights in tight spaces, da poco disponibile in versione completa dopo un lungo periodo di Accesso Anticipato, è un nuovo gioco a turni basato sulle carte. A differenza di altri esponenti del genere, come Slay the Spire o Inscryption, giochiamo in un vero ambiente 3D nel quale non conta solo attaccare e difendersi, ma anche gestire la nostra posizione nel modo migliore.

Ogni match è posizionato in uno spazio ristretto (da cui il titolo), che sia un bar, un balcone o il furgone della polizia penitenziaria. Ogni luogo è diviso in caselle e ogni attacco, nostro o degli avversari, ha un certo raggio minimo e massimo per poter essere attivato. Dovremo quindi capire in che modo posizionarci, tra un colpo e l'altro, per massimizzare i danni inflitti e ridurre (o meglio ancora annullare) i danni subiti. Inoltre, gli avversari possono subire fuoco amico e questo ci spinge a condizionarne i movimenti a nostro favore. Infine, quasi tutte le mappe dispongono di punti dove è possibile far cadere i nemici, così da eliminarli in un colpo.

Al di là della gestione del posizionamento, Fights in tight spaces è un gioco di carte abbastanza classico che non confonderà le idee a chi è abituato al genere. Prima di tutto, ogni partita ci fornisce un mazzo di base (potremo sbloccarne di vari tipi) con poche carte e ogni vittoria ci permette di ottenere almeno una carta da aggiungere al mazzo. Durante un match, avremo un certo numero di punti da spendere e le carte hanno un proprio costo. Si deve quindi calcolare ogni mossa del turno in anticipo per assicurarsi di non fare errori: anche per questo, il ritmo di gioco è alquanto basso.

Una piccola novità è legata al contatore di combo. Fights in tight spaces propone alcune carte che hanno costo zero, ma richiedono di avere un certo livello di combo attiva. Ogni attacco aumenta tale valore, ma ogni spostamento di casella del nostro personaggio lo fa diminuire. La combo ci spinge quindi a ottimizzare le nostre azioni e non esagerare con il riposizionamento.