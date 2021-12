PS Plus: bonus esclusivi per Call of Duty Vanguard e Warzone, ecco il Combat Pack

Sono da poco disponibili i giochi gratis del PS Plus, ma gli abbonati al servizio di Sony PlayStation hanno accesso anche a un altro bonus esclusivo: il Combat Pack per Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone. Vediamo i dettagli sui contenuti.

Come riportato da ChalieIntel su Twitter, il Combat Pack di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone include:

Skin per Lucas Riggs

Legendary "Blue Glitz" Shotgun Weapon Blueprint

Legendary "Mermaid Scale" Melee Blueprint

Emblema

Orologio

Sticker

2XP Token da 60 minuti

Al momento della scrittura di questa notizia, il Combat Pack non sembra ancora disponibile sul PS Store italiano, ma dovrebbe essere reclamabile direttamente tramite lo store in-game di Call of Duty. Il pacchetto, secondo l'annuncio ufficiale del blog di COD, sarebbe stato reso disponibile con l'avvio della Stagione 1.

Se siete abbonati a PS Plus, allora non dimenticate che oltre al Combat Pack potete anche reclamare i giochi PS5 e PS4 gratis di dicembre 2021.