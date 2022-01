PlayStation Now, gennaio 2022

PlayStation Now comincia il nuovo anno con giochi molto interessanti: da Mortal Kombat 11 a Final Fantasy 12: The Zodiac Age, ecco le novità del servizio Sony.

PlayStation Now si aggiorna a gennaio 2022 con una nuova ondata di giochi: la selezione appare varia e interessante, ed è composta in questo caso da titoli che rimarranno nel catalogo del servizio in streaming a tempo indefinito, dunque senza scadenze. Dicevamo della varietà: dai sanguinolenti combattimenti di Mortal Kombat 11 alla simulazione spaziale di Kerbal Space Program: Enhnced Edition, dalle coinvolgenti avventure di Final Fantasy 12: The Zodiac Age alle spettacolari combo di Fury Unleashed, passando infine per Unturned e Super Time Force Ultra, non c'è davvero di che lamentarsi da questo punto di vista.

Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11, Raiden contro Scorpion Ultimo episodio della serie picchiaduro targata NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 unisce al solido gameplay tipico della serie una struttura particolarmente ricca, che mette sul tavolo una avvincente campagna narrativa composta da ben dodici capitoli, a cui si aggiungono le progressioni di stampo tradizionale delle Torri e l'immancabile modalità multiplayer. Tanta sostanza, insomma, al servizio di un roster anch'esso piuttosto corposo, con una base di partenza di ventiquattro personaggi che uniscono nuovi volti e Kombattenti classici, tutti dotati di un ampio repertorio di mosse violentissime e di un paio d'interessanti manovre inedite dal grande valore strategico, in grado dunque di cambiare le sorti dello scontro. Nel caso in cui siate interessati, ecco recensione di Mortal Kombat 11.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age Final Fantasy 12: The Zodiac Age, una sequenza di combattimento Remaster di uno dei capitoli meno noti della serie Square Enix, Final Fantasy 12: The Zodiac Age ci porta nella città di Rabanastre, capitale del regno di Dalmasca, precipitata in una situazione di caos e povertà due anni dopo un colpo di stato e un'invasione militare. Protagonista del gioco è Vaan, un giovane che sopravvive rubando e che si ritrova a interpretare il ruolo dell'eroe insieme alla principessa Ashe e a un gruppo di avventurieri. Impegnati in una difficile missione da cui dipendono le sorti del mondo di Ivalie, i personaggi si troveranno ad affrontare lungo il cammino numerosi avversari e dovranno sfruttare le meccaniche di un sistema di combattimento in tempo reale denominato Active Dimension Battle per sconfiggerli, aggiungendo a questi elementi anche la novità delle classi. La recensione di Final Fantasy 12: The Zodiac Age.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition Kerbal Space Program: Enhanced Editon, il decollo di un razzo Edizione console della straordinaria simulazione spaziale sviluppata da Squad nel 2013, Kerbal Space Program: Enhanced Edition consente di gestire appunto un programma spaziale, costruire missili e raggiungere nuovi pianeti da studiare al comando dei simpatici Kerbal, la buffa razza aliena protagonista di quest'avventura. Non lasciatevi ingannare dal loro aspetto, però: come diciamo nella recensione di Kerbal Space Program l'esperienza di gioco è assolutamente rigorosa. Potremo scegliere se cimentarci con una lunga carriera, sperimentare la modalità Scienza oppure divertirci con il Sandbox a provare qualsiasi tipo di soluzione senza alcuna limitazione. A supporto dell'esperienza troveremo un motore fisico sorprendentemente sofisticato, in grado di trasformare ogni minimo progresso in una grande conquista.

Fury Unleashed Fury Unleashed, un frenetico boss fight Fury Unleashed è un action platform in stile roguelite giocabile in solitaria o in cooperativa, dotato di un sistema di combattimento basato sulle combo e dunque di un gameplay che punta alla spettacolarità mentre esploriamo scenari pieni di insidie e nemici da affrontare, fra cui la bellezza di quaranta differenti boss, ognuno dotato di pattern peculiari. L'espediente narrativo del gioco è quello di un fumetto che prende letteralmente vita sotto i nostri occhi, catapultandoci in un mondo tanto colorato quanto inquietante, in cui potremo muoverci e sparare come nel classico Metal Slug, facendo però attenzione al timing dei nostri attacchi di modo da concatenarli e totalizzare così punteggi stratosferici.

Unturned Unturned, il nostro personaggio apre il fuoco contro uno zombie Una sorta di curioso mix fra DayZ e Minecraft, Unturned è un survival open world in cui dovremo guidare un sopravvissuto all'interno di uno scenario post-apocalittico, un mondo devastato dall'invasione degli zombie e ridotto ormai in macerie. Da soli o in compagnia degli amici, fino a ventiquattro nella stessa partita, dovremo trovare risorse, materiali e armi per poter sopravvivere, guadagnare esperienza e salire di livello. Sebbene visivamente il titolo sviluppato da Smartly Dressed Games non faccia gridare al miracolo, anche per via dell'ormai inflazionato stile cubettoso, nel corso del tempo è stato arricchito di tanti contenuti che hanno reso le sue enormi mappe ancora più vive e pulsanti, sebbene alla fine dei conti la minaccia più grande non siano gli zombie quanto piuttosto gli altri giocatori: un aspetto che potrebbe non essere cambiato e di cui abbiamo parlato nella recensione di Unturned.