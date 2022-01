Star Wars in TV e nei videogiochi: cosa ci aspetta nel 2022?

Nel 2022 ne discuteremo parecchio, a quanto pare. Non ci sono film in vista, ma sembra che Disney voglia spingere sull'acceleratore e fare con Star Wars qualcosa di molto simile al Marvel Cinematic Universe. Dopo The Mandalorian, Visions e The Book of Boba Fett, che è appena iniziato, toccherà a nuove serie TV. Nel mentre, ci sono alcuni videogiochi in lavorazione che attendiamo con grande interesse, ma solo un paio usciranno nei prossimi mesi, escludendo imprevedibili sorprese.

Disney+ ha un po' cambiato le carte in tavola. L'esperimento televisivo ha funzionato: The Mandalorian ha riscosso un successo incredibile e colmato lo spazio cinematografico che periodicamente si svuota. Star Wars, insomma, si vede più spesso. Qualcuno potrebbe dire che si vede anche troppo spesso, qualcun altro che non si vede spesso quanto si dovrebbe. Difficile mettere tutti d'accordo sulla questione.

Considerando che sono usciti soltanto due episodi (trovate qui la recensione del primo e qui quella del secondo capitolo), valeva la pena cominciare questa carrellata con The Book of Boba Fett , una serie TV che ci accompagnerà fino a febbraio. Se avete letto le nostre recensioni, saprete che il Capitolo 1 non ci aveva entusiasmato, mentre il Capitolo 2 sembra aver inquadrato la serie di Jon Favreau in un'ottica più ristretta, che magari potrebbe deludere gli spettatori dell'ultima ora, ma che invece piacerà a chi ama e conosce l'immaginario di Star Wars e vuole saperne di più sulle specie aliene e le loro usanze, oppure sui conflitti minori del sottobosco criminale. La continueremo a seguire con grande attenzione, quindi tornate sulle nostre pagine ogni settimana per discuterne insieme a noi.

Per via della sua discutibile morale, Cassian Andor è forse il personaggio più memorabile dell'ottimo Rogue One: A Star Wars Story, il primo spin-off cinematografico di qualche anno fa che racconta come i Ribelli sono riusciti a mettere le mani sui piani della prima Morte Nera. La serie si svolgerà cinque anni prima di Rogue One - e quindi di Episodio IV: Una nuova speranza - e racconterà gli esordi dell'Alleanza Ribelle dal punto di vista del protagonista, interpretato ancora una volta da Diego Luna, e del suo inseparabile droide K-2SO. Nel cast anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly e Forest Whitaker, che torna a interpretare il personaggio di Saw Gerrera, già comparso nello spin-off e anche nelle serie televisive in computer grafica.

Purtroppo le serie TV previste dopo la conclusione di The Book of Boba Fett non hanno ancora una data di uscita precisa, ma sappiamo che la prossima a vedere la luce dovrebbe essere Andor , e che potrebbe arrivare sul piccolo schermo entro l'estate.

Probabilmente la serie TV più attesa dell'anno, Obi-Wan Kenobi seguirà le avventure del famosissimo Maestro Jedi dieci anni dopo Episodio III: La vendetta dei Sith. Ritroveremo Ewan McGregor - qui anche in veste di produttore esecutivo - nel deserto di Tatooine a vegliare sul piccolo Luke Skywalker da lontano, ma nel cast ci saranno anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse, che riprenderanno i ruoli di Owen e Beru Lars rispettivamente, e soprattutto Hayden Christensen, che si infilerà sicuramente il costume di Darth Vader , ma che potrebbe comparire anche come Anakin Skywalker in qualche flashback. Forse assisteremo al primo incontro tra Luke e l'eremita meglio conosciuto come Ben Kenobi che gli cambierà la vita?

The Mandalorian 3

The Mandalorian, una scena della stagione 2

La prima e la seconda stagione di The Mandalorian hanno avuto un successo straordinario e per questo motivo Dave Filoni e Jon Favreau si sono voluti prendere un anno di pausa per ragionare su come proseguire meglio la storia ora che non c'è più Grogu, meglio conosciuto come "Baby Yoda": alla fine di The Mandalorian 2 lo abbiamo visto partire con nientepopodimeno che Luke Skywalker per addestrarsi nelle vie della Forza. Non sappiamo se rivedremo il simpatico alieno verdastro, ma Din Djarin, sempre interpretato dal bravo Pedro Pascal, avrà le sue belle gatte da pelare: ora è lui il proprietario della Spada Oscura e il legittimo sovrano di Mandalore, secondo le sue usanze.

Il problema è che Bo-Katan Kryze, che lo ha aiutato proprio per riprendersi la spada e il trono, potrebbe non essere d'accordo. La nuova stagione dovrebbe esplorare proprio questa storyline, ma non riusciamo a immaginare la serie senza Grogu, e quindi non vediamo l'ora di scoprire se e come rientrerà in scena a fine 2022 sulla piattaforma Disney.