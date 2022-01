GTA 5 Definitive Edition: un video della mod mostra tutti i miglioramenti applicati

GTA 5 Definitive Edition è una notevole mod che effettua quello che ci possiamo facilmente aspettare da un nome del genere, ovvero un miglioramento generale di numerosi aspetti tecnici del gioco originale, come possiamo vedere dal video di presentazione riportato qui sopra.

A distanza di quasi 9 anni, la community di modder continua a lavorare sul gioco Rockstar Games, diventato nel frattempo un vero e proprio banco di prova per miglioramenti tecnici applicati in forma non ufficiale ma che hanno ormai raggiunto livelli notevoli. Grazie all'open world, alla varietà di ambientazione e anche all'ottima base proposta dall'originale di Rockstar, GTA 5 è diventato dunque oggetto di rielaborazioni anche notevoli, come quella qui presente.

La mod Definitive Edition propone dunque numerosi miglioramenti alla grafica del gioco, con la sostituzione delle texture con altre di qualità più alta in 2K e 4K, parallax e materiali PRB in modo da incrementare il realismo e la resa visiva di edifici, terreno e altri elementi. I modder hanno lavorato a mano su un upscale di numerose texture e specular e normal map nel gioco, oltre ad ulteriori variazioni aggiunte.

Per incrementare ulteriormente l'effetto realismo, la mod include anche il progetto L.A. Roads Remastered, che introduce alcuni miglioramenti alle strade e al traffico di veicoli, creando un effetto complessivo davvero impressionante, come visibile nel video. Il problema è che la mod si trova ancora in fase di beta ed è accessibile solo attraverso il Patreon del gruppo BadassBaboon, ma è comunque interessante vedere cosa siano riusciti a fare. Nel frattempo, mentre GTA 5 continua ad essere primo nella classifica dei giochi più seguiti nel 2021 su Twitch, restiamo in attesa della versione next gen su PS5 e Xbox Series X|S.