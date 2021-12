Twitch: GTA 5 primo nella classifica dei giochi più seguiti nel 2021

GTA 5 è stato il gioco più seguito su Twitch nel 2021. New World invece si aggiudica il primato tra i titoli usciti nel corso di quest'anno, seppur il distacco con l'opera di Rockstar Games sia di fatto abissale.

Di seguito la top 10 delle categorie più seguite su Twitch nel 2021:

Just Chatting - 3,1 miliardi di ore GTA 5 - 2,1 miliardi di ore League of Legends - 2,1 miliardi di ore Fortnite - 1 miliardo di ore Valorant - 949 milioni di ore Minecraft - 880 milioni di ore Call of Duty: Warzone - 858 milioni di ore Counter-Strike: Global Offensive - 757 milioni di ore Apex Legends 691 milioni di ore Dota 2 - 578 milioni di ore

GTA 5

Stando ai dati condivisi dal report di Rainmaker.gg e StreamElements, GTA 5 nel 2021 ha totalizzato un totale di 2,1 miliardi di ore visualizzate dagli spettatori di Twitch. Un incremento di 1,3 miliardi di ore rispetto a quanto fatto nel 2020, dove il totale era "solo" di 764 milioni di ore. Un successo determinato grazie al continuo supporto a GTA Online, che di recente tra l'altro ha ricevuto un nuovo DLC gratuito. Al secondo posto troviamo League of Legends con 1,8 miliardi di ore visualizzate.

In generale, GTA 5 rappresenta la seconda categoria più seguita su Twitch dietro al generico "Just Chatting", in cui gli streamer si limitano semplicemente a parlare e interagire con i propri spettatori senza giocare a nulla. Come accennato in apertura, il gioco più seguito su Twitch uscito nel 2021 è stato New World, l'MMO di Amazon, che ha totalizzato 259 milioni di ore complessive e piazzandosi diciannovesimo nella classifica delle categorie più seguite quest'anno.