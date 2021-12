PlayStation: video raccoglie tutti i giochi di ruolo giapponesi pubblicati per la storica console

Il canale YouTube rotkappchen ha pubblicato un video davvero interessante, che potete trovare in testa alla notizia. Si tratta di una raccolta di tutti i giochi di ruolo giapponesi pubblicati per la prima PlayStation, dal 1994 al 2004. Ovviamente gli appassionati del genere non possono perderselo, anche perché vedranno una grande quantità di titoli che non sono mai stati esportati in occidente, rimanendo ad appannaggio degli amici giapponesi.

In totale, i JRPG per PS1 sono stati la bellezza di 421 e hanno ambientazioni davvero di ogni tipo, da quelli radicati nella tradizione nipponica, a quelli fantascientifici, passando per alcuni più realistici. La raccolta video è presentata in ordine cronologico. Eccovi l'indice:

"00:00" Intro

"00:10" 1994

"00:56" 1995

"05:11" 1996

"17:56" 1997

"47:16" 1998

"1:22:45" 1999

"2:05:36" 2000

"2:26:26" 2001

"2:33:46" 2002

"2:34:09" 2003

"2:42:16" 2004

Fa riflettere come l'aumento dei costi di produzione abbia portato a una riduzione sostanziale del numero delle uscite di uno dei generi più narrativi e all'epoca più amati in assoluto tra quelli orientali. Interessante anche il fatto che in quegli anni PlayStation fosse la console per i JRPG, mentre ultimamente PS5 sta faticando proprio in Giappone.