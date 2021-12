Twitch: Amouranth prima tra le donne, ma gli streamer più seguiti sono tutti uomini

Gli streamer più seguiti su Twitch sono quasi tutti uomini. Amouranth è la più seguita tra le donne, con 45 milioni di ore di visualizzazione, ma nella top 100 appare solo come trentatreesima. Oltretutto insieme a lei c'è solo un'altra streamer: saddummy, che però non ha superato l'ottantacinquesima posizione.

Le restanti novantotto posizioni sono tutte occupate da streamer uomini. In prima posizione troviamo xQcOW , che da solo ha accumulato 261 milioni di ore di visualizzazione. xQcOW era stato il top streamer anche del 2020. Seguono loud_coringa, Gaules, MontanaBlack88, auronplay, HasanAbi, shroud, NICKMERCS, summit1g e loltyler1.

I top streamer del 2021 su Twitch

GTA 5 è anche quest'anno primo nella classifica dei giochi più seguiti, segno di una certa abitudinarietà degli spettatori della piattaforma. Per il resto va segnalato che Twitch è cresciuto del 45% rispetto all'anno scorso, con 24 miliardi di ore di visualizzazione, una crescita davvero importante in termini di volume di ore di livestream guardati. In generale, anche altre piattaforme di streaming, come Facebook e YouTube, hanno registrato una crescita sostanziale nell'ultimo anno, anche se nessuna ha fatto numeri paragonabili a quelli di Twitch.