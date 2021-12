Ghostbusters: Sony ha escluso il film al femminile del 2016 dal cofanetto celebrativo

Sony ha escluso il Ghostbusters del 2016, quello completamente al femminile, dal cofanetto celebrativo di recente pubblicazione, chiamato Ghostbusters Ultimate Collection. A lamentarsene non solo molti fan, ma anche il regista stesso della pellicola, Paul Feig, che non ha gradito per niente questo tentativo di cancellazione dalla memoria del franchise del suo film.

Feig: "Um... Sony, deve esserci stato un errore. Abbiamo moltissimi fan, c'erano Bill, Dan e Ernie e l'anno di uscita ha vinto il Kids Choice Award per il Best Feature Film. Immagino che sia stata soltanto una svista. #weareallghostbusters"

Protagoniste del film erano Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, con la partecipazione di Chris Hemsworth. Al momento di scrivere questa notizia Sony non ha preso alcuna posizione ufficiale in merito alla vicenda.

Molti ritengono che il Ghostbusters del 2016 sia stato escluso perché ambientato in un universo narrativo differente dagli altri, ma secondo alcuni si tratta semplicemente di un tentativo di rimuoverlo, visto l'insuccesso e le reazioni avute all'epoca dai fan più radicali.

Attualmente la Ghostbusters Ultimate Collection contiene Ghostbusters (1984), Ghostbusters II (1989) e il recentissimo Ghostbusters: Afterlife (2021), visto al cinema questo novembre. Si potrà acquistare a partire dal 1° febbraio 2022 (attualmente è prenotabile).