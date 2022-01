Monster Hunter Rise: otto milioni di copie vendute in tutto il mondo

Monster Hunter Rise ha venduto più di otto milioni di copie in tutto il mondo, tra la versione Nintendo Switch e quella PC. Sfortunatamente Capcom non ha svelato i dati delle singole piattaforme, ma abbiamo modo di ricavarli, anche se non precisi al 100%, partendo da quelli precedentemente diffusi.

A giugno 2021 Capcom aveva infatti parlato di 7,5 milioni di copie vendute dalla versione Nintendo Switch, l'unica all'epoca sul mercato. Il calcolo è quindi presto fatto: su PC Monster Hunter Rise viaggia verso le 500.000 copie vendute, al netto delle ulteriori copie vendute dalla versione console.

Considerando che è dal giorno di lancio, ossia dal 12 gennaio, che occupa un posto sul podio di Steam (solo God of War sta facendo meglio in questo periodo), possiamo affermare senza tema di smentita che il dato è destinato a migliorare.

In totale la serie Monster Hunter ha venduto più di 78 milioni di unità (il dato è aggiornato al 30 settembre 2021). Monster Hunter Rise: Sunbreak, la prima espansione del gioco, uscirà invece nell'estate del 2022.