Elden Ring: patch note dell'update 1.01 svelata, ecco i dettagli delle modifiche del D1

PlayStation Game Size, account Twitter dedito alla ricerca di informazioni sul PS Store, ha condiviso alcuni dettagli sulla patch note dell'update 1.01 di Elden Ring, l'atteso gioco di ruolo d'azione di FromSoftware.

Precisamente, la patch note dell'update 1.01 di Elden Ring recita:

Aggiunte nuove funzioni

Migliorato il bilanciamento del gioco

Migliorate le prestazioni del gioco e l'usabilità

Risolti alcuni bug

L'update 1.01, quindi, si occupa di risolvere alcuni problemi del gioco, in tempo per il D1. PlayStation Game Size ci ha anche indicato quanto dovrebbe pesare questo aggiornamento e quale sarà il peso totale del gioco.

Un agguato a una carovana di Elden Ring

Sapevamo inoltre già che il team di sviluppo ha proceduto a inserire una serie di modifiche e bilanciamenti al gioco, cambiando la potenza di alcuni oggetti e nemici. Precisamente, uno dei nemici indeboliti è il primo boss del Network Test di Elden Ring, che era troppo potente secondo il produttore del gioco.

Come sempre, è credibile che il primissimo aggiornamento non sia l'ultimo di Elden Ring. Il gioco pare massiccio ed è possibile che vi saranno tante piccole modifiche da fare nel corso delle settimane successive all'uscita, anche in risposta al feedback dei giocatori.

In attesa dell'uscita e della nostra recensione, vi rimandiamo al nostro ultimo provato, nel quale abbiamo risposto a vari dubbi emersi dopo il Network Test.