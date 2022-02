Xbox Game Pass: i possibili giochi della seconda ondata di febbraio 2022 in un leak

Di questi, sapevamo che Total War: Warhammer 3 sarebbe stato introdotto nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio, dunque quella è un'informazione confermata, mentre per quanto riguarda gli altri al momento si tratta di voci di corridoio.

Total War: Warhammer III, un'immagine del gioco

Tuttavia, la fonte in questione si è rivelata molto affidabile, peraltro anticipando con notevole precisione anche i giochi della prima mandata di febbraio 2022 qualche settimana fa, dunque la prendiamo in considerazione.

C'è da dire che si tratterebbe di pochi titoli rispetto alle ondate standard dei giochi su Xbox Game Pass, considerando anche che Warhammer 3 è solo per PC, dunque è possibile che l'elenco sia incompleto o che siano previsti ulteriori titoli in arrivo nei giorni successivi ma ancora non annunciati da parte di Microsoft, in ogni caso rimaniamo in attesa della conferma ufficiale.