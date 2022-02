Cyberpunk 2077, patch next gen avvistata su Xbox Series X|S: dimensioni del download

Sembra proprio che la patch next gen di Cyberpunk 2077 sia ormai una sorta di segreto di pulcinella visti i vari indizi, a cui si aggiunge anche l'avvistamento dell'upgrade disponibile in download in alcune regioni su Xbox Series X|S, con tanto di dimensioni segnalate.

Come riportato dall'account Twitter Xbox Studio (non ufficiale), sembra che qualcuno abbia rilevato già una grossa patch per Cyberpunk 2077 da Xbox Store, con un sostanzioso download da 41,5 GB che potrebbe contenere il famoso upgrade next gen.



La questione non è ovviamente esplicita, ma si aggiunge all'avvistamento dell'icona che indica l'ottimizzazione per Xbox Series X|S emerso già da ieri e il fatto che la descrizione della build menzioni ora la gen9 come base tecnologica, ovvero le nuove console next gen, per così dire.

La dimensione del download, d'altra parte, sembra indicare chiaramente un aggiornamento di grosso calibro e potrebbe corrispondere alla presenza di nuovi asset di livello superiore per Xbox Series X|S. In effetti, nelle ore scorse abbiamo visto anche un simpatico tweet da parte di CD Projekt RED che sembrava confermare l'arrivo della patch next gen, come visibile qui sotto.



Rispondendo a Tom Warren, che indicava la presenza dell'icona distintiva dell'ottimizzazione per Xbox Series X|S su Cyberpunk 2077, gli sviluppatori avevano postato una gif che sembrava dimostrare un certo imbarazzo nell'essere stati scoperti. Tutto verrà comunque rivelato infine oggi pomeriggio, attraverso una presentazione in livestream ufficiale fissata per le ore 15:30 di oggi e che seguiremo in diretta sul nostro canale Twitch.