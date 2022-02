Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S, upgrade in arrivo domani per un rumor

Cyberpunk 2077 vedrà domani, 15 febbraio, l'arrivo del tanto atteso upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X|S, stando a due diverse fonti che mostrano l'icona aggiornata del gioco e il codice dell'Xbox Store.

Come sappiamo, domani Cyberpunk 2077 sarà protagonista di un nuovo livestream su Twitch, e molti ormai sono convinti che proprio durante la diretta verrà annunciata la disponibilità dell'aggiornamento.

A rafforzare ulteriormente tali ipotesi ci si è messa anche CD Projekt RED, che ha lanciato il proprio profilo TikTok con il video che potete vedere qui sotto e che sembra suggerire il completamento dei lavori sulla versione next-gen del gioco.

Insomma, come stanno davvero le cose? Abbiamo contattato CD Projekt RED per un commento su questi ultimi rumor, ma l'azienda non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Dovremo dunque attendere l'evento di domani per capire se le voci siano fondate o meno.