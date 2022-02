Cyberpunk 2077: nuovo live stream su Twitch annunciato, ecco data e ora

CD Projekt RED ha annunciato che domani, 15 febbraio 2022 alle 16:00 ora italiana, andrà in onda un nuovo REDstreams dedicato a Cyberpunk 2077. Ci attendono novità?

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, precisamente tramite l'account ufficiale di Cyberpunk 2077 che conferma data, ora e anche il dove: il canale Twitch di CD Projekt RED. Non ci resta che attendere l'avvio della diretta per sapere esattamente cosa sarà annunciato.

Di norma, queste dirette di CD Projekt RED sono abbastanza lunghe e non garantiscono che vi siano novità realmente fondamentali in arrivo. Il team di CD Projekt RED è solito presentare con uno stile molto colloquiale e "rilassato" le novità in arrivo in Cyberpunk 2077, piccole o grandi che siano. Potrebbe trattarsi di una diretta dedicata a piccoli update per il gioco, oppure potrebbero esserci degli aggiornamenti sulla patch next-gen per PS5 e Xbox Series X|S, molto attesa dai giocatori di tutto il mondo.

Ricordiamo infatti che un paio di settimane fa Cyberpunk 2077 per PS5 è stato avvistato nel database PlayStation: non è quindi impossibile che sia arrivato effettivamente il momento di ricevere tale aggiornamento.

Diteci, quali sono le vostre speranze in merito?