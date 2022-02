Dear Esther: Landmark Edition è gratis per PC su Steam, se riscattato entro due giorni

Dear Esther: Landmark Edition è ora gratis su Steam, ovviamente in versione PC e Mac, purché venga riscattato entro il periodo di tempo limitato previsto dall'iniziativa, che scade il 16 febbraio alle ore 16:00.

Disponibile a questo indirizzo, Dear Esther: Landmark Edition può dunque essere scaricato gratis da chiunque con un account Steam e mantenuto nella libreria per sempre, purché il riscatto del gioco avvenga entro le prossime 48 ore.

Nel caso non abbiate presente, Dear Esther: Landmark Edition è una nuova versione del gioco ricostruita con Unity ma per il resto corrispondente all'originale, con l'aggiunta di alcune caratteristiche come il commento degli sviluppatori.

Dear Esther, a sua volta, è partito come un piccolo progetto costruito con l'engine Source di Valve, diventato un vero e proprio fenomeno in quanto considerato, sotto molti aspetti, il capostipite del sotto-genere detto "walking simulator". Si tratta infatti di un'avventura interamente incentrata sull'esplorazione e la narrazione, senza particolari elementi di sfida o puzzle.

In un'affascinante e desolata isola apparentemente deserta, il protagonista ripercorre ricordi ed elementi fondamentali della propria vita costruendo una letta ad Esther, attraverso la quale viviamo un'esperienza decisamente poetica e riflessiva, sottolineata dalle belle ambientazioni che caratterizzano l'isola in questione. Di recente, il gioco è stato proposto anche su iOS.