The Cuphead Show!, la recensione: uno spasso scoppiettante per tutta la famiglia

Sebbene la verticalità sia predominante, non manca di presentarsi nella maggior parte degli episodi il fil rouge che vede Cuphead debitore di un'anima, la sua anima, nei confronti di Santanasso stesso! Ed è esattamente da questo che partirà la serie TV, fino ad arriva a un ultimo episodio dove... bhè, diciamo che Satanasso potrebbe diventare l'ultimo dei problemi di Cuphead e Mugman e che il futuro per questo progetto potrebbe essere ancora lungo.

In occasione del lancio della serie TV Netflix , che come si è ben capito è tratta dall'omonimo sparatutto bullet-hell a scorrimento orizzontale del 2017, che avverrà il 18 febbraio in piattaforma alla nove del mattino come abitudine, abbiamo visto in anteprima tutta la prima stagione di The Cuphead Show e senza troppi giri di parole possiamo tranquillamente affermare che abbiamo di fronte un vero e proprio gioiellino, gustoso e godibile tutto d'un fiato.

Quanti di voi hanno ancora gli incubi al suono di quella musichetta così in mood anni '30, gioiosa e vibrante ma... portatrice di guai, guai serissimi, tanto per Cuphead e suo fratello Mugman, quanto per voi? Ecco, oggi con la recensione di The Cuphead Show! possiamo cominciare con l'assicurarvi che nessun Santo verrà scomodato dal calendario, ma sicuramente ci sarà un largo spazio per le risate.

Pillole leggere, veloci, divertenti ma… poco cattivelle!

Una scena di The Cuphead Show!

Entriamo nel vivo di questa recensione di The Cuphead Show! senza però rovinarvi il gusto della sorpresa (per quanto da spoilerare ci sia davvero poco e nulla).

Come detto prima, la serie TV è letteralmente uno spettacolo da gustarsi tutto d'un fiato, se siete degli amanti del bingewatching; in alternativa, potete optare per una fruizione sicuramente più dilatata, godendovi nei tempi più morti della giornata un paio di pillole di questo show.

La trama è praticamente risicata, come abbiamo visto. Si tratta letteralmente di pillole verticali che seguono quel minimo indispensabile di orizzontalità. Un episodio non ha il tempo di cominciare che è già finito. Bisogna un attimo entrare nell'ottica di questo format, altrimenti la visione risulta quasi mancante di qualcosa. Eppure l'ironia e il sarcasmo, la caratterizzazione (seppur blanda dei personaggi), la leggerezza dei contenuti, l'incredibile lavoro fatto sull'animazione, non possono non rendere piacevole, e appassionare, la visione.

Lo stile di The Cuphead Show! è inconfondibile

La serie, infatti, riprende il gusto tipico dell'animazione americana anni '30 ispirata a quella dei fratelli Max e Dave Fleischer, prendendo in prestito qualcosa anche da Ub Iwerks e Walt Disney, esattamente come fa il gioco. In questo caso, però, anche il ritmo è scandito esattamente come gli esempi appena fatti. Potremmo quasi definirli delle freddure, accattivanti e divertenti, aperti per un pubblico particolarmente vasto. Il format è letteralmente quello delle strisce animate del mattino o che aprivano il prime time. Quasi come se fosse uno stuzzichino prima della porta principale.

Ecco, se da un lato questo permette sicuramente allo show di ampliare la sua platea, facendo leva su situazioni goffe, bizzarre e ben cadenzate da un ritmo che lascia "poco respiro" allo spettatore, incalzandolo sempre di più ad andare avanti nella visione; al tempo stesso, però, perde un po' di quella cattiveria tipica del gioco. Il senso è sicuramente quello di prendere un personaggio e farlo finire in guai sempre più grossi, quelle situazioni catastrofiche dove si cade da un dirupo, ci finisce in testa un pianoforte, ci viene rubata l'anima e ributtata a calci dentro di noi, si prende più di una scossa, si rischia la combustione e via discorrendo.

Gli allegri protagonisti di The Cuphead Show!

Al tempo stesso però, manca nel dialogo un po' di quella "violenza" verbale più sottile. Quell'inside joke pesante che esaspera ancora di più i toni, creando quel tipico contrasto dell'animazione per adulti tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo.

Tanto in italiano quanto in inglese (il lavoro di adattamento è davvero eccelso, il doppiaggio altrettanto), le battute sono meno feroci, violente e grezze rispetto a come lo erano all'interno del gioco.

È ovvio che sia un prodotto per famiglie, con qualche gag più sottile riservata ad un pubblico decisamente più maturo, al tempo stesso non manca un lieve retrogusto in bocca per il voler qualcosa di più. Qualcosa che faccia effettivamente la differenza. Lo faccia brillare e non renderlo unicamente uno show piacevole ma che non dimostra lo stesso mordente del videogioco.