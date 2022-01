Cyberpunk 2077: upgrade next-gen imminente? Versione PS5 avvistata nel database PlayStation

Dopo una lunghissima attesa finalmente il tanto atteso upgrade next-gen di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X|S sembrerebbe essere in dirittura d'arrivo, perlomeno stando alla segnalazione del sempre vigile PlayStation Game Size.

Per chi non lo sapesse, PlayStation Game Size analizza tutte le variazioni significative del database di PlayStation per condividere informazioni su date di uscita, nuove versioni e dimensioni del download di patch e giochi in digitale. Ad esempio di recente ha svelato il peso del download di Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

La segnalazione arrivata pochi minuti fa invece riguarda Cyberpunk 2077. Nello specifico, PlayStation Game Size ha pubblicato un breve post che menziona "Cyberpunk 2077" e "PS5", accompagnato dall'icona di una sirena della polizia, che usa solitamente per segnalare variazioni nel database di PlayStation. In pratica: la versione PS5 di Cyberpunk 2077 è stata avvistata nel database di PlayStation e dunque possiamo aspettarci un lancio nel prossimo futuro. Con un tweet successivo, inoltre, PlayStation Game Size afferma che si aspetta un lancio tra metà febbraio e i primi giorni di marzo, ma in questo caso si tratta di una semplice supposizione.

Solitamente le segnalazioni di PlayStation Game Size si rivelano corrette, ma rimaniamo comunque in attesa di novità ufficiali, che probabilmente non tarderanno ad arrivare. Lo scorso novembre, il CEO di CD Projekt RED aveva promesso che la patch 1.5 e l'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077 sarebbero arrivati nel corso del primo trimestre del 2022, cosa tra l'altro confermata anche dalla roadmap presente nel sito ufficiale del gioco.

Inoltre, pochi giorni fa SteamDB ha avvistato un aggiornamento silenzioso per la versione PC.