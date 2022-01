Cyberpunk 2077: nuova patch finalmente in arrivo? Spunta un indizio su SteamDB

Dopo mesi di attesa finalmente potrebbero esserci delle novità in arrivo per Cyberpunk 2077 e le tanto attesa Patch 1.5. Su SteamDB è stato avvistata una nuova build non pubblica che potrebbe anticipare l'uscita del prossimo aggiornamento.

Come segnala Forbes, la pagina di SteamDB relativa a Cyberpunk 2077 segnala che venerdì 14 gennaio 2022 è arrivato un update non pubblico, contrassegnato come build 8022836. Potrebbe significare tutto o nulla, ma d'altro canto i tempi ormai dovrebbero essere maturi per la famosa patch 1.5 promessa da CD Projekt RED.

L'ultimo aggiornamento ufficiale è stato l'update 1.3, pubblicato su tutte le piattaforme durante il mese di agosto dello scorso anno e seguito da un hotfix per PC a inizio settembre. Per il 2021 erano previsti altri aggiornamenti e le versioni next-gen di Cyberpunk 2077, ma CD Projekt ha deciso di rinviare tutto al 2022.

Lo scorso novembre, il CEO di CD Projekt RED aveva promesso che la patch 1.5 e l'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077 sarebbero arrivati nel corso del primo trimestre del 2022, cosa tra l'altro confermata anche dalla roadmap presente nel sito ufficiale del gioco. In tal senso questo "aggiornamento silenzioso" segnalato da SteamDB potrebbe essere un segnale che precede l'arrivo di novità ufficiali da parte di CD Projekt.