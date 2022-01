Moon Knight: teaser della serie Marvel anticipa il trailer completo, in arrivo lunedì

Moon Knight sta per tornare a mostrarsi in maniera più estesa con un trailer ufficiale previsto per lunedì 17 gennaio, ma intanto la serie Marvel ottiene un altro teaser di preparazione, giusto per preparare gli animi alla nuova presentazione ufficiale.

Dopo il primo trailer andato in scena lo scorso novembre, Moon Knight sta per tornare con un trailer più completo previsto andare in scena durante l'NFL Wild Card Playoff di lunedì, ma intanto possiamo vedere un piccolo frammento di questo nuovo video riportato qui sotto, nel tweet di Hulu.



Si tratta della nuova serie Marvel in arrivo su Disney+, incentrata sull'omonimo personaggio dei comics, interpretato da Oscar Isaac, che per la prima volta porta Marc Spector in una serie TV interamente dedicata al super eroe in questione. Si tratta, peraltro, di un personaggio molto particolare, come anticipa in effetti anche questo breve trailer.

Spector è un mercenario che, durante una missione, entra in contatto con un'antica divinità egizia attraverso una statua, finendo soggiogato da questa fino a diventare una sorta di emissario della divinità sulla Terra. Il protagonista della serie è un uomo abile nel combattimento e ricco, con una spiccata capacità anche nella gestione della tecnologia, ma ha una personalità frammentata che lo porta ad essere profondamente squilibrato, un aspetto su cui la serie TV probabilmente punterà in maniera particolare.

In attesa del trailer di lunedì, vediamo dunque intanto questo breve teaser che comunque funziona molto bene per mettere in chiaro il tono e le particolari atmosfere della serie di Moon Knight.