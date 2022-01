Gran Turismo 7, download dal peso enorme: esclusiva PlayStation più ampia di sempre?

Gran Turismo 7 sembra abbia un peso enorme, in termini di download e installazione su PS5, tanto da poter essere considerata l'esclusiva PlayStation più ampia di sempre su questi aspetti, secondo quanto riferito dai dettagli sul PlayStation Store.

Non c'è ancora modo di valutare con precisione, visto che il pre-load non è ancora disponibile, ma in base a diverse rilevazioni il PlayStation Store segnala oltre 110 GB di spazio richiesto per l'installazione sull'SSD di PS5, cosa che rappresenta praticamente da solo un sesto di tutto lo spazio netto disponibile sulla memoria interna della console.

Se questo venisse confermato, si tratterebbe di un record, per quanto riguarda i giochi first party PlayStation: in particolare su PS5, dove la compressione ha aiutato molto a mantenere le dimensioni dei giochi piuttosto contenute nella maggior parte dei casi, non si era mai arrivati a quote simili di spazio richiesto su SSD.

La "scritta in piccolo" sul PlayStation Store che indica lo spazio richiesto da Gran Turismo 7

Per il momento, tuttavia, prendiamo il tutto come informazioni preliminari: come riferito, lo spazio minimo richiesto di 110 GB potrebbe semplicemente essere un placeholder in via di definizione, oppure considerare i successivi aggiornamenti post-lancio e i contenuti aggiuntivi per Gran Turismo 7, che considerando la tipologia di gioco potrebbero essere molti e ampi.

D'altra parte, anche Gran Turismo Sport occupava circa 40 GB al lancio su PS4, ma con l'aggiunta di patch, aggiornamenti e aggiunte successive al lancio, è arrivato sui 60-70 GB nei tempi più recenti. In ogni caso, c'è tempo per tornare a parlarne, visto che Gran Turismo 7 è atteso per il 4 marzo 2022 su PS5 e PS4: di recente abbiamo visto un video gameplay incentrato sul Daytona International Speedway.