Steam: nuovo record di utenti connessi online a meno di un mese dall'ultimo

Steam continua a stabilire nuovi record di utenti connessi online, con il nuovo che è stato raggiunto proprio nelle ore scorse e pari a oltre 29 milioni di utenti connessi contemporaneamente, superando il precedente record stabilito solo qualche giorno fa.

Forse ricorderete infatti che l'ultima volta che tale record era stato stabilito si trattava del 9 gennaio 2022, un paio di settimane fa, quando Steam aveva raggiunto oltre 28 milioni di utenti online, ma il dato è stato superato presto, con il nuovo record stabilito nella giornata di oggi, 23 gennaio, con 29.201.174 di utenti connessi.

Vista la tendenza in netta crescita, è probabile che il traguardo dei 30 milioni di utenti venga presto superato sulla piattaforma di Valve, che in questo periodo continua a macinare risultati impressionanti nonostante non si registrino in questo inizio 2022, uscite di giochi particolarmente portati a spingere milioni di utenti online contemporaneamente.

Tuttavia, un'uscita di rilievo in questo senso si è registrata proprio nelle ore scorse: un po' a sorpresa (ma nemmeno più di tanto, pensando alla notorietà del titolo), Yu-Gi-Oh! Master Duel è riuscito a far segnare oltre 260.000 utenti connessi online nelle ore scorse, contribuendo al trend di crescita dell'intero sistema Steam.