Cyberpunk 2077 ha una visual novel non ufficiale a tinte sexy che piace a CD Projekt RED

Se c'è una cosa riuscita bene a Cyberpunk 2077 è Night City e un'ambientazione così ricca di personaggi e storie ha ispirato anche produzioni parallele come il qui presente Cyberbang 2069, una visual novel ispirata ovviamente al gioco CD Projekt RED ma non ufficiale, che tuttavia è piaciuta anche agli sviluppatori del team polacco.

Il gioco è appunto una visual novel, ovvero un'avventura incentrata principalmente sulla narrazione, che consente di approfondire maggiormente le relazioni tra personaggi tratti dall'universo di Cyberpunk 2077 con la possibilità di implicazioni romantiche ed eventualmente sessuali, sebbene su questo aspetto ci sia da distinguere tra le due versioni disponibili del gioco.

Cyberbang 2069 è distribuito gratuitamente in due versioni: una NSFW e una SFW, ovvero la prima con illustrazioni e descrizioni esplicite per quanto riguarda le implicazioni sessuali dei rapporti, mentre la seconda è quella edulcorata, priva di riferimenti espliciti a tali sezioni.



Sono previsti altri episodi per il gioco, con questo primo che si concentra principalmente su Sandayu Oda, ma con ulteriori aggiunte che dovrebbero comprendere poi anche Goro Takemura, Johnny Silverhand e Victor Vektor. Nella descrizione, gli sviluppatori mettono in chiaro il fatto che non ci sia alcun rapporto ufficiale con Cyberpunk 2077, essendo un progetto fanmade non ufficiale, ma CD Projekt RED sembra che abbia apprezzato l'iniziativa del team, come dimostrato dal tweet riportato qui sopra da parte di Patrick K Mills. Da notare, infatti, che il progetto sembra molto rispettoso del lore originale del gioco, con approfondimenti sensati sui personaggi coinvolti e in linea con l'ambientazione costruita dal gioco principale. Potete trovare Cyberbang 2069 a questo indirizzo, sia in versione SFW che NSFW, ovviamente con le limitazioni relative alle età segnalate nella pagina.