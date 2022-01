Yu-Gi-Oh! Master Duel, nuovo record di giocatori su Steam per il free-to-play

Yu-Gi-Oh! Master Duel ha stabilito un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam: 255.207, in crescita rispetto alle ultime rilevazioni: una conferma del successo di questo free-to-play.

Disponibile dal 19 gennaio su PC e console, Yu-Gi-Oh! Master Duel è la versione digitale del celebre gioco di carte competitivo di Yu-Gi-Oh!, dotato sia di una modalità single player introduttiva che di un entusiasmante comparto multiplayer.

Grazie a quest'ultimo potremo sfidare giocatori provenienti da tutto il mondo e dar vita a duelli sensazionali, utilizzando al meglio tutte le risorse del nostro deck mentre veniamo accompagnati da una coinvolgente colonna sonora.

Presente nella top 10 dei titoli più giocati su Steam, Yu-Gi-Oh! Master Duel resterà probabilmente in classifica per molto tempo, ma del resto non è una sorpresa se consideriamo che il franchise è al ventunesimo posto fra quelli che hanno realizzato i maggiori incassi di sempre.

A proposito: se avete scaricato Yu-Gi-Oh! Master Duel su PlayStation e disponete di un abbonamento a PlayStation Plus, avete la possibilità di ottenere 50 pacchetti gratis.