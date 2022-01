Yu-Gi-Oh! Master Duel: 50 pacchetti gratis su PS5 e PS4 grazie a PlayStation Plus

Gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare 50 pacchetti di carte gratis per le versioni PS5 e PS4 di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Un bonus esclusivo davvero niente male per rafforzare i vostri deck.

Potrete ottenere i 50 pacchetti gratuiti di Yu-Gi-Oh! Master Duel riscattando il "Pacchetto biglietti 50" dal PlayStation Store a questo indirizzo per la versione PS4 o da qui per la versione PS5 del gioco. Il bonus sarà disponibile fino al 1 aprile 2022.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, un'immagine tratta dal gioco

Una volta fatto, non appena accederete al gioco riceverete 50 biglietti per riscattare altrettanti pacchetti nella sezione Bonus del Negozio di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ognuno di essi include due carte, quindi in totale parliamo di 100 carte gratuite.

Il bonus come accennato in apertura è limitato agli utenti PS5 e PS4 abbonati al PlayStation Plus, ma una volta riscattato potrete usufruirne su qualsiasi piattaforma, dato che Yu-Gi-Oh! Master Duel supporta il cross-play e la cross-progression.

Yu-Gi-Oh! Master Duel al momento è disponibile gratuitamente per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Nei prossimi giorni il gioco debutterà anche su smartphone e tablet iOS e Android. Se ancora non lo avete provato, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Yu-Gi-Oh! Master Duel.