Dark Souls Nightfall: disponibile la demo gratuita e un video making of

Come promesso, ora è disponibile una demo gratuita di Dark Souls Nightfall, il sequel amatoriale dell'opera di FromSoftware. Non solo, gli autori della mod hanno pubblicato un video making of che ci svela i retroscena dietro questo ambizioso progetto.

La demo, come la mod completa, funziona solo con la versione PC di Dark Souls Remastered. Potrete scaricarla a questo indirizzo. Include le prime due aree di gioco, molteplici armi, boss e permette di testare con mano le nuove meccaniche di gameplay realizzate per questo sequel. Inoltre, Team Nightfall ha dichiarato che i feedback ricevuti verranno utilizzati per migliorare ulteriormente la mod completa.

Nel filmato qui sopra, invece, possiamo scoprire i retroscena dietro lo sviluppo di Dark Souls Nightfall, come è nata l'idea e quali sfide hanno dovuto affrontare i modder durante il lungo processo di realizzazione.

Dark Souls: Nightfall è fondamentalmente un sequel diretto non ufficiale di Dark Souls realizzato da dei fan sotto forma di mod. Il gioco prosegue partendo dal finale Oscuro dell'opera di FromSoftware e sarà ambientato in una dimensione distorta di Lordran. Si tratta di un progetto molto ambizioso, dato che vedrà l'introduzione di nuovi boss, nemici, aree, personaggi e persino dinamiche di combattimento. Si tratta di un progetto a cui stanno lavorando alcuni dei modder più influenti della community di Dark Souls e che nei mesi ha suscitato l'interesse di moltissimi giocatori.

In precedenza Dark Souls: Nightfall era atteso per ieri, 21 gennaio, ma gli autori sono stati costretti a rinviare nuovamente il gioco a una data ancora da definire per completare i lavori di rifinitura.