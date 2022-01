Solo Flight di Sid Meier è stato ripubblicato su Steam, dopo quasi quarant'anni

Atari e Microprose hanno ripubblicato su Steam Solo Flight, un antico simulatore di volo risalente al 1983, sviluppato da un allora giovanissimo Sid Meier. Meier è conosciuto soprattutto per la serie Civilization, ma in realtà negli anni '80 e '90 è stato un autore davvero prolifico, in particolare nell'ambito delle simulazioni, con all'attivo letteralmente decine di titoli, tra i quali alcuni capolavori indimenticabili come Spitfire Ace, F-15 Strike Eagle, Silent Service, Sid Meier's Pirates! e tanti altri.

Oggi la grafica di Solo Flight risulta decisamente spartana

Solo Flight è un simulatore di volo famoso non solo per il nome che lo ha firmato, ma anche per essere uno dei primi esponenti del genere con una specie di campagna, in cui al giocatore veniva chiesto di con consegnare dei pacchi agli aeroporti regionali nel minor tempo possibile.

Naturalmente si parla di un gioco del 1983, quindi aspettatevi una grafica decisamente spartana e nessuna delle comodità moderne. Consideratelo una curiosità per conoscere una delle prime opere di uno dei grandi del settore, nonché gli albori del genere dei simulatori di volo, ben lontani da quello che poi sarebbero diventati con, ad esempio, Microsoft Flight Simulator.

Solo Flight costa 5,69€ e fa parte degli sforzi congiunti di Atari e Microprose di riproporre i vecchi titoli del catalogo di Microprose.

Solo Flight su Steam