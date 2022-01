Yu-Gi-Oh! Master Duel su Steam è nella top 10 dei più giocati

Yu-Gi-Oh! Master Duel è amatissimo su Steam, dove campeggia nella top 10 dei giochi più giocati della piattaforma, ossia quelli con più giocatori contemporanei. Più precisamente, al momento di scrivere questa notizia si trova in quarta posizione, con 236.694 giocatori, cifra vicinissima al picco di 241.038 registrato in realtà poche ore fa.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è tra i giochi più giocati di Steam

Inoltre, l'accoglienza generale dei giocatori sembra essere stata molto positiva, visto che il 73% delle più di cinquemila recensioni ricevute dal gioco risultano essere positive. Insomma, pare proprio che ci fosse fame di un nuovo gioco di carte di Yu-Gi-Oh, che Yu-Gi-Oh! Master Duel è andato a saziare.

Per chi non lo conoscesse, Yu-Gi-Oh! Master Duel è l'edizione digitale di Yu-Gi-Oh! TCG. I diritti della serie sono in mano a Konami e da anni è uno dei suoi cavalli di battaglia.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è attualmente il gioco che sta facendo registrare il trend di crescita maggiore su Steam, sopra a Mirror 2: Project X e God of War. In termini assoluti, il titolo di Konami viene battuto solo dalla versione free-to-play di PUBG: Battlegrounds, da DoTA 2 e da Counter-Strike: Global Offensive. Sopravanza invece Apex Legends, GTA V, Rust, Monster Hunter Rise, Narake: Bladepoint e via via tutti gli altri.