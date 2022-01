Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: al via a febbraio la terza tappa del torneo online

Nintendo annuncia l'apertura delle iscrizioni al terzo e ultimo appuntamento del torneo online Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, che si svolgerà domenica 6 febbraio, con in palio ricchi premi speciali e sorprese per i piloti migliori.

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è la competizione dedicata a tutti gli amanti del racing game ambientato nel Regno dei Funghi, suddivisa in tre appuntamenti online all'ultimo sprint e accessibile a giocatori di tutta Italia. Le iscrizioni per l'ultima tappa del 6 febbraio saranno aperte fino al 4 febbraio sul portate dedicato alla competizione, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

I primi dieci classificati riceveranno i premi offerti da LEGO e Big Ben Interactive, che consistono in set LEGO interattivi dedicati al mondo Nintendo e alcune custodie Nintendo Switch Big Ben NNS50B.

Inoltre, il vincitore di ogni tappa si porterà a casa una medaglia commemorativa, mentre il campione assoluto che avrà ottenuto il risultato migliore nell'arco della competizione riceverà una coppa esclusiva.

Mario Kart 8 Deluxe

Partecipare è semplicissimo. Prima di tutto, accedi al tuo account Nintendo e collega la tua console Nintendo Switch a Internet. Dopo aver completato le operazioni preliminari, iscriviti alla tappa attiva compilando il form presente sul sito linkato qui sopra. Riceverai un codice per accedere al Grand Prix attivo. Il codice del torneo, che si svolgerà nella data e orario indicato, ti verrà comunicato via e-mail e sarà visibile anche a fine registrazione. Per maggiori dettagli, qui trovate il regolamento ufficiale completo.