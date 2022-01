Nintendo Switch OLED: da GameStop è possibile prenotarla con consegna a febbraio

Trovare una nuova console negli ultimi mesi è sempre più complesso: per questo motivo GameStop ha deciso di aprire le prenotazioni per il prossimo carico di Nintendo Switch OLED (la versione bianca) in arrivo a fine febbraio. In questo modo potrete essere sicuri di poter mettere le mani sulla vostra console alla prima occasione disponibile.

Sarà possibile prenotare Nintendo Switch OLED in uno dei tanti negozi GameStop Italia o anche online a questo indirizzo.

Zelda su Switch OLED

A chi non conoscesse questo modello possiamo dire che si tratta dell'ultima versione della console ibrida della grande N che, come si può intuire dal nome, monta un piacevole e luminoso pannello OLED da 7 pollici e una memoria interna di 64GB. È stata ridisegnata anche la base per collegare la console alle TV, oltre che la posizione di alcune prese e uscite della console, così da essere più ergonomiche. Per il resto è la stessa, grande console che sta dominando il mercato negli ultimi anni grazie a tutta una serie di capolavori in grado di attirare milioni di giocatore come The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Mario Kart 8 Deluxe o Animal Crossing: New Horizon.

Nel caso vogliate saperne di più, questa è la recensione di Nintendo Switch OLED. Mentre questo è l'indirizzo per sapere qualcosa di più dell'opportunità data da GameStop per prenotare Switch OLED.