Yu-Gi-Oh! Master Duel da ora è disponibile su console, PC e mobile

Con un lancio a sorpresa, da ora Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile gratuitamente per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam), iOS e Android.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è un card game free-to-play che include oltre 10.000 carte da sbloccare e collezionare, supporta la risoluzione 4K (anche sui dispositivi mobile compatibili) e offre ai giocatori la possibilità di affrontarsi online e di cimentarsi in una modalità singleplayer incentrata sulla storia delle carte e la loro genesi.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, un'immagine tratta dal gioco

A differenza di Duel Links per dispositivi mobile, questa nuova iterazione videoludica del celebre gioco di carte di Konami presenta le regole classiche. Non manca ovviamente un approfondito tutorial per chi si avvicina al mondo di Yu-Gi-Oh! solo ora o ha bisogno di rinfrescarsi la memoria delle dinamiche di gioco, così come partite classificate, tornei ed eventi a tempo limitato per i giocatori più esperti.

Sapevamo che il gioco sarebbe arrivato nel corso dell'inverno, ma Konami non aveva ancora annunciato una data di uscita precisa, quindi il lancio sibilino arrivato nel corso della notte è stata una sorpresa inaspettata.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Nei giorni scorsi inoltre Konami ha pubblicato una serie di video che spiegano le caratteristiche del gioco, tra cui la modalità singleplayer, il Negozio delle carte e la costruzione dei deck.