Bleach: il cosplay di Soifon di Kiyo è pronto a pungerci a morte

Bleach è uno degli anime e dei manga più influenti degli ultimi decenni e di recente è tornato in auge con l'annuncio di una nuova serie animata in arrivo nella seconda metà del 2022. Oggi vi proponiamo il cosplay di Soifon firmato da Kiyo, che veste i panni della letale leader delle forze speciali della Soul Society.

Soifon è la leader delle forze speciali e capitano della Seconda Divisione del Gotei 13. Inizialmente ricopre il ruolo di antagonista e prova ad ostacolare il salvataggio di Rukia da parte di Ichigo, il protagonista di Bleach, arrivando a scontrarsi con Yourichi, il precedente capitano delle forze speciali e vecchia conoscenza di Soifon. In seguito si unirà alla lotta contro Aizen, insieme al tutte le Divisioni del Gotei 13.

Il cosplay di Kiyo è semplice ma efficace e denota una certa cura per i dettagli, in particolare l'acconciatura e il costume, praticamente identico all'haori senza maniche usato in battaglia da Soifon. Non manca poi il ditale a forma di pungiglione, la letale forma Shikai della sua Zanpakutō, che uccide istantaneamente qualsiasi avversario che viene colpito due volte nello stesso punto.

Che ne pensate del cosplay di Soifon da Bleach firmato da Kiyo?