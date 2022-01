Hogwarts Legacy nel 2022 secondo un noto insider, che indica il periodo di uscita

Hogwarts Legacy uscirà nel 2022 secondo il noto insider AccountNGT su Twitter, il quale si lancia anche in una previsione sul periodo di uscita, identificandolo nel terzo trimestre di quest'anno, senza andare però su una maggiore precisione.

"Ora che il rumor sul posticipo al 2023 è stato smentito da diverse fonti ufficiali, posso pubblicare questo tweet", ha scritto AccountNGT, "Come dissi alcune settimane fa, stando alle mie informazioni, Hogwarts Legacy verrà lanciato nel terzo trimestre di quest'anno".

Ricordiamo che l'insider in questione viene preso in una certa considerazione soprattutto per aver azzeccato precisamente l'annuncio di Star Wars Eclipse da parte di Quantic Dream, con tanto di artwork allegato, a dimostrazione che probabilmente può contare su alcuni agganci interessanti, ma non è detto che questo valga per qualsiasi team o gioco di cui parli.



Secondo l'utente in questione, lo sviluppo di Hogwarts Legacy starebbe "procedendo bene", cosa che smentirebbe, dunque, le recenti voci su problemi nei lavori che avrebbero portato Warner Bros. a spostarne l'uscita al 2023. A dire il vero continuano a non esserci informazioni su questo gioco, dunque possiamo solo affidarci alle voci di corridoio, per il momento.

Nei giorni scorsi, anche la pagina brasiliana di Warner Bros. è sembrata confermare l'uscita nel 2022 del titolo in questione, ma si tratta sempre di informazioni non proprio chiare.