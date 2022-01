GTA Online: una nuova mappa potrebbe essere in arrivo, secondo un insider

GTA Online potrebbe espandersi con una nuova mappa, o forse una nuova area esplorabile, in base a quanto riferito da un insider piuttosto conosciuto nell'ambito GTA per alcune operazioni di datamining che hanno portato alla scoperta di alcune informazioni in passato.

Il personaggio in questione è conosciuto con il nome "Matheusvictorbr", ma in questo caso non si sarebbe affidato al datamining bensì a informazioni ricevute non si sa bene in che modo.

Tra queste c'è il fatto che la versione next gen di GTA 5, ovvero Grand Theft Auto V: Expanded And Enhanced, potrebbe arrivare in ritardo, ma anche possibili novità interessanti per quanto riguarda GTA Online, la piattaforma multiplayer legata al gioco Rockstar Games.

Oltre a parlare del presunto ritardo della riedizione per PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5, dunque, ha anche riferito che "Rockstar Games sta preparando tre cose fantastiche per GTA Online", aggiungendo inoltre "Non posso ancora dire molto, ma preparate i bagagli". Quest'ultima frase è quella che ha fatto scattare varie interpretazioni nella community, facendo in modo che molti pensassero a una nuova mappa in arrivo.

La questione a dire il vero è molto vaga e potrebbe trarre in inganno, anche perché la preparazione delle "borse" potrebbe avere a che fare con il fatto di prepararsi a nuove rapine, sebbene tale forma ("pack your bags") venga effettivamente utilizzata solitamente per indicare il fare i bagagli per prepararsi a una partenza. L'idea più interessante, dunque, è che con l'aggiornamento di GTA Online arrivi una nuova mappa, o comunque una nuova ambientazione esplorabile, staremo a vedere.

Nel frattempo, nel nostro recente speciale abbiamo visto come GTA Online con il tempo sia diventato un gioco incredibile.