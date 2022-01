Xbox Game Studios: tutti i team first party con l'acquisizione di Activision Blizzard

Continuiamo a fare un po' di luce sui cambiamenti che potrebbero avvenire se si concludesse l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, dando un'occhiata a quello che sarebbe l'elenco dei team first party all'interno di Xbox Game Studios con l'aggiunta degli studi interni alla nuova aggiunta.

Ovviamente, bisogna sempre considerare che l'acquisizione si concluderà solo nel 2023 e non è detto nemmeno che avvenga o che si concluda in maniera completa, dunque siamo ancora sul piano ipotetico, ma se tutto va come dovrebbe andare, questi sarebbero i team interni di Xbox Game Studios, aggiornati dopo l'acquisizione di Bethesda e Activision Blizzard:

Microsoft