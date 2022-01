Nintendo Switch è la console più venduta a dicembre e in tutto il 2021 in USA

Dai dati di NPD Group diffusi oggi dall'analista di mercato Mat Piscatella veniamo anche a sapere che Nintendo Switch è stata la console più venduta in USA a dicembre 2021, mantenendo la prima posizione anche per quanto riguarda tutto l'anno complessivamente.

La console Nintendo risulta anche essere la console più venduta in assoluto nel corso di tutto il 2021, sia per quanto riguarda le unità vendute che i ricavi generati dalle vendite, mentre guardando ai dati mensili si registra una situazione un po' diversa: Nintendo Switch risulta infatti la console più venduta in termini di unità a dicembre 2021, ma per quanto riguarda i dollari generati dalle vendite si è registrato un pareggio con PS5.

La seconda console più venduta a dicembre 2021 è stata Xbox Series X|S per quanto riguarda le unità vendute, mentre PS5 si è piazzata terza secondo i dati mensili. La console Sony è invece la seconda in termini di vendite totali per quanto riguarda tutto il 2021, dopo Nintendo Switch.

Nintendo Switch in un render

Quest'ultima resta insomma la dominatrice del mercato americano anche per l'anno appena passato, a quanto pare.

Dai dati NPD abbiamo inoltre saputo che Call of Duty: Vanguard è il gioco più venduto del 2021 negli USA e che a dicembre 2021 Halo Infinite si è piazzato dietro al solito Call of Duty: Vanguard in termini di unità vendute.