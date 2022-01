Yu-Gi-Oh! Master Duel: video gameplay presenta il Negozio delle carte

In attesa di scoprire la data di uscita di Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami continua a svelare le caratteristiche della nuova interazione videoludica del celebre gioco di carte con un video gameplay. Nello specifico l'ultimo episodio pubblicato è dedicato al Negozio di carte, pacchetti, deck e altre funzionalità.

Prima di entrare nel dettaglio sulle caratteristiche del Negozio, il video introduce le gemme, una valuta di gioco necessaria per acquistare pacchetti di carte e deck. Le gemme, così come altre risorse, possono essere ottenute completando le Missioni, che supponiamo saranno suddivise tra giornaliere, settimanali ed evento, un po' come in Duel Links.

Il Negozio di Yu-Gi-Oh! Master Duel presenta un'interfaccia piuttosto semplice e intuitiva. C'è una sezione per l'acquisto di pacchetti normali e speciali o "Master pack". Tramite una barra di ricerca si potrà trovare velocemente la tipologia di pacchetti di vostro interesse tra le decine disponibili, mentre aprendo le informazioni di uno di essi, sarà possibile consultare l'elenco delle carte trovabili e le probabilità di ottenerle.

Inoltre è possibile acquistare interi Structure Deck, ovvero dei mazzi pre-costruiti e pronti per essere giocati in qualsiasi momento, il che potrebbe risultare un'opzione molto gradita per i giocatori in erba. Infine è presente una sezione dedicata agli accessori, come icone giocatore, bustine protettive decorate per le carte e molto altro ancora.

Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam), iOS e Android, con pubblicazione prevista per questo inverno. Il gioco include oltre 10.000 carte da sbloccare, supporterà la risoluzione 4K, anche sui dispositivi mobile compatibili, crossplay e cross-save. Nei giorni scorsi, Konami ha pubblicato anche dei video dedicati alla modalità single player e la costruzione dei deck.