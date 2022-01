MediaWorld: la promozione Blue Monday propone sconti e offerte solo per oggi

MediaWorld ha lanciato una nuova promozione apposta per il Blue Monday, ovvero oggi, lunedì 17 gennaio 2022, con sconti e offerte valide soltanto per questa giornata e comprensive anche di prodotti piuttosto interessanti dal punto di vista dei videogiochi.

Oggi è il cosiddetto "Blue Monday", che secondo una teoria più o meno scientifica dovrebbe rappresentare il giorno più triste dell'anno, proprio in termini di sensazioni e stato mentale della maggior parte delle persone.

MediaWorld allieva il Blue Monday con vari sconti e offerte a tema

Non è ben chiaro quanto possa essere affidabile la ricerca dello psicologo britannico Cliff Arnall dell'Università di Cardiff, che ha dato origine alla tradizione, ma di fatto il Blue Monday si è ormai istituzionalizzato e fornisce ora occasione per sconti assortiti, ovviamente, come questi di MediaWorld visibili su questa pagina del sito ufficiale.

Gli sconti sono validi per 24 ore solo per oggi, 17 gennaio 2022, dunque affrettatevi se siete interessati ai prodotti in questione. Trovate tutte le offerte a questo indirizzo sul sito MediaWorld, ma tra queste segnaliamo ad esempio, in ambito TV, il Sony OLED KE55A8 da 55 pollici a 1.199 euro, l'LG NanoCell da 50 pollici 50NANO776PA a 679 euro e l'LG OLED B16 da 55 pollici a 1.199 euro, oltre al Sony OLED da 48 pollici A9 a 1.299 euro.

In ambito più afferente ai videogiochi e informatica troviamo il volante Thrustmaster T300 RS a 309 euro, il laptop gaming ASUS TUF FX516PE a 1359 euro, l'ASUS FX516PM a 1.649 euro e l'HP Elitebook 830 G7 a 899 euro. Inoltre ci sono anche il set Next Level Racing GT Elite Cockpit a 199 euro, le cuffie Logitech G935 a 149 euro e alcuni SSD come SAMSUNG 970 PRO NVMe da 512 GB a 133 euro e il WD_BLACK P50 da 2 TB a 433 euro.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.