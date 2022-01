Monster Hunter Rise: video in 8K e con Reshade Ray Tracing è una gioia per gli occhi

Monster Hunter Rise è disponibile dalla scorsa settimana anche per PC e un video pubblicato da Digital Dreams mostra il gioco spinto al massimo delle potenzialità grafiche, con risoluzione 8K, Reshade ray tracing e, ovviamente, tutti i settaggi al massimo.

Per registrare il filmato, che potrete ammirare qui sopra, Digital Dreams ha usato una configurazione con CPU AMD Ryzen 3900X, una RTX 3090 e 32 GB di RAM. Nonostante si tratta pur sempre di un gioco nato e concepito per Nintendo Switch, con tutti i limiti del caso, il risultato finale è davvero una gioia per gli occhi.

Nel filmato vediamo le fasi iniziali del gioco, le strade del Villaggio di Kamura e i paesaggi delle Rovine Sacre, uno dei terreni di caccia di Monster Hunter Rise. Possiamo ammirare anche uno scontro contro il Gran Izuchi, uno dei primi mostri che si affrontano nel gioco. Certo ci sarebbe piaciuto vedere dei combattimenti con creature con effetti visivi più "pirotecnici", come Teostra e Valstrax, per poter apprezzare ancor di più il tutto, ma non possiamo comunque lamentarci.

Monster Hunter Rise è disponibile su PC e Nintendo Switch. Il lancio dell'hunting game di Capcom è stato un successo, con oltre 90.000 giocatori contemporanei al lancio su Steam, che sono saliti a 130.000 durante il corso dello scorso weekend.

Se siete cacciatori alle prime armi, ecco come sbloccare tutte le abilità scambio delle armi del gioco.