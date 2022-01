Sony ha rinnovato il trademark di Psygnosis: novità in arrivo o normale amministrazione?

Sony ha recentemente rinnovato i diritti sul trademark di Psygnosis, con una nuova registrazione che risale ai primi di dicembre ma è emersa solo in questi giorni presso l'ufficio brevetti americano, facendo pensare probabilmente alla normale amministrazione di queste cose, ma anche a possibili novità.

La compagnia nipponica acquisì Psygnosis nel 1993, rendendola parte integrante dei first party Sony all'epoca della prima PlayStation, ma successivamente il team venne rinominato in Studio Liverpool e infine chiuso nel 2012, dunque è difficile che ci siano effettive novità dietro questa nuova registrazione, al di là della volontà di estendere i diritti sul marchio.

Psygnosis, il vecchio logo dell'epoca Amiga

D'altra parte, Psygnosis è ancora un nome molto noto in ambito videoludico, nonostante la compagnia originale non esista più da diversi anni: per quanto riguarda il retrogaming, molti suoi giochi in particolare dell'epoca Amiga sono ancora molto rinomati come Lemmings, Shadow of the Beast, Barbarian ed altri, dunque si parla ancora spesso della compagnia ed è possibile che ci sia la necessità di confermare il controllo sul nome e sul marchio collegato.

Purtroppo, di recente siamo tornati a parlare della storica etichetta britannica per un paio di brutte notizie, con la morte di Ian Hetherington il mese scorso e poco prima, a novembre, con quella di David Lawson, entrambi fondatori della compagnia.

Potrebbe esserci, in programma, anche un recupero dell'etichetta Psygnosis con il suo logo: Sony ha registrato il marchio per la prima volta nel 2013, ovvero dopo la chiusura dello Studio Liverpool, cosa che potrebbe far pensare a una volontà di rilancio del vecchio nome forse con l'organizzazione di un nuovo team interno, vista anche la recente espansione dell'organico che sta caratterizzando i PlayStation Studios.