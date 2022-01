Kirby e la Terra Perduta: dimensioni del download svelate dall'eShop

L'eShop ha svelato le dimensioni del download di Kirby e la Terra Perduta, la nuova e coloratissima avventura della palletta rosa in esclusiva per Nintendo Switch.

L'ultimo aggiornamento del negozio digitale di Switch, svela che Kirby e la Terra Perduta richiederà 5,8 GB di spazio nel sistema di archiviazione della vostra console. Si tratta del Kirby più grande di sempre, perlomeno in termini di dimensioni.

Come segnala Nintendo Life, a confronto Kirby Star Allies pesa circa 4 GB, mentre Super Kirby Clash e Kirby Fighters 2 si aggirano su 1,1GB. Parliamo dunque di dimensioni in linea con i 5,6 GB di Super Mario Odyssey.

Kirby e la Terra Perduta, un'immagine promozionale

In Kirby e la Terra Perduta, la celebre palletta rosa parte in viaggio in compagnia di Elfilin in mondi 3D tutti da esplorare.

"In un'avventura travolgente, i giocatori possono utilizzare una serie di abilità di Kirby per combattere i nemici e navigare in vivaci mondi 3D. Li aspetta un luogo in cui natura e civiltà del passato si sono fuse per dare vita a una serie di aree piene di sfide platform. Quando si parte per liberare i Waddle Dee tenuti prigionieri, può essere utile esplorare ogni angolo per salvarne il maggior numero possibile lungo il percorso."

"Oltre alle iconiche abilità di copia di Kirby ci saranno alcune nuove aggiunte al suo repertorio: le abilità di copia Trivella ed Esploratore. Trivella consente di immergersi nel terreno e attaccare i nemici dal basso con un colpo massiccio, mentre l'abilità Esploratore permette di vedere i nemici lontani", recita la descrizione ufficiale.

Kirby e la Terra Perduta inoltre avrà anche una modalità co-op che permette a un secondo giocatore di unirsi al nostro viaggio in qualità di Waddel Dee Aiutante. Questo capitolo inoltre introduce anche la Città di Waddle Dee, che è il fulcro centrale dell'avventura. La città si svilupperà sempre di più in base al numero di Waddle Dee salvati e nel tempo verranno aperti diversi negozi e i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei giochi preferiti dai cittadini.

Kirby e la Terra Perduta sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 25 marzo in esclusiva per Nintendo Switch. Di recente Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale.