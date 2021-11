Morto David Lawson, uno dei fondatori di Imagine Software e Psygnosis

Anche David Lawson ci ha lasciati, in un periodo in cui la scena inglese ha visto andarsene diversi veterani dell'industria videoludica. Il fondatore di Imagine Software e Psygnosis è morto il 10 agosto 2021 all'età di 62 anni. Fino a oggi la notizia non si era molto diffusa, rimanendo confinata in alcuni ristretti circoli della rete.

Una foto di David Lawson

Lawson aveva 23 anni quando fondò Imagine Software nel 1982, trasformandola in breve in uno dei più grandi studi inglesi dell'epoca. Quando fallì, nel 1984, aveva più di cento dipendenti. Erano altri tempi e non era semplice muoversi in un'industria come quella dei videogiochi che praticamente non esisteva ancora e i cui confini erano tutti da definire.

All'epoca Lawson lavorò a diversi titoli di Imagine, come Arcadia e Ah Diddums. Tra gli ultimi progetti di Imagine, Psyclapse e Bandersnatch, mai pubblicati. Quest'ultimo è diventato una specie di leggenda, tanto da meritare un film interattivo su Netflix.

Dopo il fallimento di Imagine, Lawson non si diede per vinto e fondò Psygnosis, che molti conosceranno per serie come Lemmings, Shadow of the Beast e Wipeout. Psygnosis sarà acquisita da Sony nel 1993, diventando SCE Studio Liverpool nel 2000, nome che manterrà fino alla chiusura, avvenuta nel 2012.

John Gibson, un ex programmatore di Imagine, ha commentato la morte di Lawson definendolo uno dei padri dell'industria dei videogiochi inglese. Ci uniamo al cordoglio per questa brutta perdita, augurando a Lawson che l'al di là sia ad 8-bit. Sicuramente gli piacerebbe.