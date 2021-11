Ticwatch E3 Smartwatch: offerta Amazon del Black Friday 2021, prezzo minimo storico

Per il Black Friday 2021, su Amazon troviamo un'offerta per uno smartwatch Ticwatch E3. Lo sconto segnalato è di 60€, ovvero del 30%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per 199.99€. Ad oggi, le offerte per questo smartwatch sono sempre state fisse a 170€. Ora, invece, si trova a un prezzo inferiore ed è lo sconto migliore di sempre. È spedito da Amazon.

Questo smatwatch Tickwatch E3 monta una Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e 1 GB di RAM. Dispone di più di 20 modalità di allenamento professionale, con GPS, microfono e altoparlante integrati. È pronto per il nuoto con IP68 Waterproof, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio del sonno e monitoraggio dello stress. Permette pagamenti con NFC con Google Pay tramite Wear OS by Google. Ha un microfono incorporato e un display da 1.3 pollici in HD.

