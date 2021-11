Carte Pokémon: autorità cinesi ne hanno sequestrate 7,6 tonnellate, tutte false

La dogana dell'aeroporto Pudong di Shangai ha sequestrato ben 7,6 tonnellate di carte Pokémon false, destinate al mercato europeo. La spedizione era partita da un compagnia della provincia di Qingdao (Qingdao Import and Export Co., Ltd) e aveva come destinazione finale l'Olanda.

Stando a quanto riportato da Pokeguardian, a insospettire gli agenti doganali è stata la mancanza di un brand dichiarato per le carte, nei documenti di viaggio. Il marchio Pokémon è soggetto al diritto d'autore in Cina ed è protetto dalle leggi locali, quindi l'esportazione di carte false viola la legge.

Difficile distinguere le carte false da quelle vere / foto di Shangai Daily

Quando gli agenti hanno aperto le scatole, ci hanno trovato delle carte Pokémon confezionate. In totale i pacchetti falsi erano più di 400.000, una quantità davvero enorme.

Alcune delle carte, mostrate alla stampa cinese, erano scritte in spagnolo, quindi il sospetto è che i pacchetti falsi avrebbero viaggiato per tutta Europa una volta arrivati in Olanda, naturalmente venduti come autentici.

Difficile per un utente comune distinguere i pacchetti falsi da quelli veri, a meno di non mettersi a osservare attentamente la qualità della stampa e i dettagli. Il consiglio, come sempre, è di acquistare le carte da venditori rispettabili, che diano garanzie precise sui loro prodotti.

Naturalmente è cosa buona e giusta che le autorità cinesi abbiano bloccato il carico, ma viene effettivamente da chiedersi, come fatto dalla fonte, se le abbiano acchiappate effettivamente tutte (le carte false ndr).