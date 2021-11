HUAWEI Mateview GT 27: la recensione del monitor da gioco con risoluzione 1440p e pannello VA

Tra le specifiche troviamo pannello di tipo VA con curvatura 1500R, robusta copertura della gamma di colore DCI-P3 con un valore del 90%, tempo di risposta GtG di 4 millisecondi e 350 nit di luminanza tipica. Ma, come vedremo addentrandoci nella recensione del monitor HUAWEI Mateview GT 27 , le differenze con il fratello maggiore non mancano a partire dai bit di colore, che scendono a 8, e dalla connettività, che risulta ben più limitata. Scende però il prezzo, anche se parliamo comunque di una cifra importante con 399,90€ per la versione senza soundbar integrata.

Caratteristiche hardware

Il monitor HUAWEI Mateview GT 27 è sobrio ma non privo di un'identità

Come dicevamo, il monitor da gioco HUAWEI Mateview GT 27 si affida a un pannello VA con risoluzione 2560 x 1440 e refresh fino a 165 Hz quindi non guarda al gioco competitivo, ma punta a soddisfare esigenze gaming più generalizzate puntando sulla combinazione tra una buona fluidità e una resa visiva d'impatto. Questo grazie al contrasto 4000:1 e a una copertura del colore DCI-P3 dichiarata del 90%, con la promessa di un Delta-E inferiore a 2, sufficiente per garantire una buona resa sia con i videogiochi, sia con film e video in generale.

Non cambia, tra l'altro, la luminanza tipica di 350 nit che garantisce una luminosità effettiva superiore ai 400 nit, necessaria per la certifica HDR. Come nella stragrande maggioranza di questa tipologia di monitor, l'HDR va considerato come un extra per lo più in grado di aumentare ulteriormente il contrasto.

I bit di colore sono 8 abbassando il massimo di colori visualizzabili a 16.7 milioni, ma d'altronde non si tratta di un monitor per grafica professionale, bensì di un monitor da gioco che su carta ha tutte le carte in regola per dare soddisfazioni. Questo nonostante un tempo di risposta dichiarato di 4 millisecondi GtG che ci riporta ai valori dei monitor VA della precedenze generazione. Ci aspettiamo però un input lag contenuto, in base a quanto visto con il modello ultra-wide da 34'' che condivide parecchia tecnologia con questo Mateview GT 27.

Purtroppo la connettività è uno dei punti deboli del HUAWEI Mateview GT 27

Cambia anche la connettività che sul Mateview da 27 pollici risulta limitata, nonostante la presenza di un ingresso USB-C. Il problema è che non è una porta dati ma serve solo per l'alimentazione oltre alla quale ci sono solo una porta HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2. Manca quindi anche il classico jack audio, cosa che fa ulteriormente pesare un prezzo non molto diverso da alternative simili seppur limitate da una luminanza effettiva inferiore. La porta USB-C ha comunque un vantaggio che riguarda l'alimentatore, esterno ma compatto e a muro, più comodo della classica mattonella da appoggiare sul pavimento che viene puntualmente colpita con i piedi.

Tra i punti a favore c'è anche lo stick per il controllo del menù del monitor che, piazzato al centro dello schermo, sotto la cornice inferiore, è rapidamente accessibile, è preciso ed è anche circondato da una luce bianca all'accensione del monitor. Purtroppo non c'è modo di tenere il LED attivo ed è un peccato visto che aggiunge un pizzico di retrogusto futuristico a un monitor dal taglio estetico senza dubbio moderno.

Le cose importanti, comunque, sono all'interno del menù che, in mancanza di software dedicati, è l'unico modo per accedere ai controlli a partire dall'Adaptive Sync che permette di usufruire di FreeSync e G-Sync. Per il resto le impostazioni sono quelle classiche tra profili preimpostati, luminosità, regolazione a tre assi dei colori, gli immancabili mirini, la tecnologia Dark Field Control per migliorare la visibilità nelle zone scure dell'immagine e l'overdrive, come vedremo fondamentale.

Scheda tecnica HUAWEI Mateview GT 27