Epic Games Store: giochi gratis del 25 novembre 2021 disponibili, link per il download

Disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di oggi 25 novembre 2021. È giovedì, naturalmente e questa volta i titoli da riscattare sono ben due. In realtà uno più un servizio di cloud gaming rispettivamente il simulatore di caccia theHunter: Call of the Wild e il Welcome Pack di Antstream.

Potrete riscattare i giochi gratis PC dall'Epic Games Store del 25novembre 2021 entrando nelle loro pagine del negozio: pagina di theHunter: Call of the Wild e pagina di Antstream. Come sempre potete compiere tutte le operazioni anche dal launcher dell'Epic Games Store, accendo ai giochi direttamente da lì. Sbrigatevi, perché come sempre avete tempo una settimana per ottenere le offerte. Il 2 Dicembre alle 17:00 saranno infatti attivati i nuovi giochi gratis. Dopo aver riscattato i giochi, questi finiranno nella vostra libreria e saranno per sempre vostri.

theHunter: Call of the Wild è, come detto, un simulatore di caccia in cui il giocatore deve andare alla ricerca di animali in un mondo aperto e ultra dettagliato. Il gioco è caratterizzato da una grafica ultra realistica, con gli animali che sono rappresentati in modo accurato. È possibile cacciare da soli o con un gruppo di amici.

theHunter: Call of the Wild, un'immagine del gioco

theHunter: Call of the Wild continua a evolversi, grazie a contenuti gratuiti che vengono aggiunti regolarmente e che impreziosiscono l'esperienza di gioco. Nuove riserve, nuove armi ed equipaggiamenti, il sistema TruRACS, capace di generare in modo realistico le corna degli animali, e molto altro ancora. Il nostro team è sempre al lavoro per arricchire il gioco con tante novità.

Antstream è invece un servizio che dà immediatamente accesso a migliaia di videogiochi del passato, giocabili tramite cloud. L'offerta di Epic Games Store dà immediatamente 1.090 gemme da usare per partecipare ai tornei e alle varie attività previste dalla piattaforma, come giocare in PvP. Naturalmente per sfruttarlo avete bisogno di una connessione decente.

Antstream, un'immagine del negozio

Tra i giochi presenti, moltissimi coin op, nonché titoli per sistemi casalinghi storici come Amiga, Spectrum e C64.

A questo punto non resta che attendere il 2 dicembre 2021 per gli altri giochi gratis.